Студенты в Британии употребляют стимуляторы для работоспособности

Британские студенты все более полагаются на различные медицинские стимуляторы для повышения успеваемости и работоспособности, предупредила профессор нейропсихологии Кембриджского университета Барбара Сахакиан. По просьбе британского Консультативного совета по злоупотреблениям медицинскими препаратами она проанализировала ситуацию с применением так называемых "умных лекарств" учащимися университетов и пришла к выводу, что эта практика не только получает все большее распространение, но и практически никем не контролируется.

Сахакиан призвала правительство страны к разработке специальной политики в этой области для защиты молодежи от потребления непроверенных стимуляторов, которые, учитывая растущий спрос, охотно предлагают сегодня через Интернет различные компании и фирмы, а то и частные лица. "Я видела, как студенты приходили в возбуждение, распечатывая конверты из Мумбаи", - сказала она.

Согласно исследованию, проведенному в Кембриджском университете, в ходе которого были опрошены 1 тыс человек, каждый десятый студент этого учебного заведения пользовался для стимулирования умственной деятельности такими препаратами, как "Модафинил" или "Риталин", а каждый третий заявил, что принимал бы эти лекарства, если бы смог их получить.

Официально применение этих лекарств не запрещено и даже предполагается, что указанные препараты не вызывают побочных эффектов, но, тем не менее, специалистов настораживает такое повальное увлечение стимуляторами, которые изначально предназначались для иных целей. Так, в Великобритании "Модафинил" выписывают людям, страдающим серьезным расстройством сна, а в США с его помощью борются с отклонениями, связанными с гиперактивностью. К тому же эти препараты небезопасны для людей с повышенным давлением.