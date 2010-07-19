В Крыму - штормовое предупреждение
11:06, 19 июля 2010Страна
0 0
Ливни, град, грозы
Крымское управление Министерства по чрезвічайнім ситуациям объявило штормовое предупреждение из-за возможного ухудшения погоды в регионе.
«С 19 по 20 июля ожидаются местами ливни, град, грозы», - говорится в сообщении пресс-службы управления, которым располагает УНИАН
Непогода будет сопровождаться шквальным ветром, скоростью до 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью - 16-19 градусов тепла, днем - 28-35 тепла.
МЧС Крыма в последний раз объявляло штормовое предупреждение на четверг, 15 июля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter