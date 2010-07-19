Черниговщина: током убило 6-летнюю девочку

В Черниговской области от поражения электрическим током погибла 6-летняя девочка.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.

Трагедия произошла в селе Рожновка Ичнянского района. Девочка, 2004 года рождения, в результате неосторожности при сборе вишни получила удар электрическим током и погибла.