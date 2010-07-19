Крым: подросток в которого попала молния, потерял речь

В Красногвардейском районе Крыма 16-летний житель с. Знаменка получил удар молнией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, во время грозы подросток ехал домой на велосипеде и, проезжая железный мост, получил удар молнией в область левой лопатки.

Пострадавший был госпитализирован в Красногвардейскую ЦРБ с диагнозом "временная потеря речи и возникновение темного пятна на левой лопатке".