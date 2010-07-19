Когда спадет жара в Украине

Синоптики ожидают незначительное снижение температуры воздуха во многих областях Украины с 20 июля.

Завтра на большей части территории страны ночная температура воздуха +17-25, дневная температура +24-37. В Киеве ночная температура +21-24, дневная +33-37.

Со вторника на западе и юге страны синоптики прогнозируют кратковременные дожди, в некоторых районах град и шквалы, на востоке - без осадков. В столице 20 июля сохранится жаркая погода, без осадков, ночью температура воздуха +22-24, днем +33-37.

Жаркая погода стоит и в России, где в нескольких областях объявили режим чрезвычайной ситуации, так как местами температура воздуха поднялась до +40. В Чехии и Словакии, Германии, Италии, Греции также страдают от жары. В Боснии и Герцеговине отмечается рекордное число тепловых ударов.

В Украинском гидрометеоцентре советуют в ближайшие дни запланировать поход на пляж, передает украинская служба ВВС.

"Июль в Украине самый знойный месяц по климатическим данным. И в этом году его первая половина, как мы видим, тоже была очень жаркой. В целом, если говорить о первой половине лета, то рекорды, абсолютные значения, еще не побитые. Вообще наивысшая температура для Украины +40.... +41 градусов по Цельсию. В этом году таких температур еще не было. Мы не ожидаем 40 градусов тепла, а вот +37...... +38 - не исключено", - сказала руководитель отдела гидрометеоцентра Людмила Савченко.

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