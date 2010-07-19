Херсонщина: женщины в реанимации после укусов каракуртов
10:08, 19 июля 2010Страна
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33 и 56 лет
В Херсонской области две женщины попали в реанимацию после укусов каракуртов.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, в пгт Чаплинка 17 июля в реанимационное отделение районной больницы с диагнозом «укус паука каракурта» были госпитализированы две женщины – 33-летняя и 56-летняя местные жительницы.
В настоящее время пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
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