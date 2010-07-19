Одещина: в оздоровительном комплексе - вспышка инфекции

В Одесской области из оздоровительного комплекса „Юбилейный” госпитализированы с острой кишечной инфекцией 38 человек, из которых 35 детей (1995-2000 годов рождения).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, они были госпитализированы в больницы г. Ильичевск и г. Овидиополь на протяжении 16-17 июля. В настоящее время все находятся в состоянии средней степени тяжести.

По данным МЧС, оздоровительный комплекс „Юбилейный” (с. Молодежное Овидиопольского района) принадлежит Министерству обороны.

На сегодняшний день группой 27-го санитарно-эпидемиологического регионального отряда Минобороны в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Причина заболевания устанавливается.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Одесской области.