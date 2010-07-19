Почти в половине детских лагерей нашли нарушения

С начала июня 2010 года Госпотребстандарт Украины проверил более 340 детских оздоровительных заведений и заведений отдыха.

Об этом заявила первый заместитель председателя Госпотребстандарта Владислава ХИЖНЯК сегодня во время брифинга, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По ее словам, разнообразные нарушения были выявлены в 42% проверенных заведений.

Кроме того, она сказала, что перед началом детской оздоровительной кампании территориальные управления по делам защиты прав потребителей Госпотребстандарта Украины проводили традиционный мониторинг состояния готовности детских лагерей к началу сезона.

„Целью мониторинга было выявление и предотвращение правонарушений, а не констатация их последствий”, - отметила В.ХИЖНЯК.

Основное внимание специалисты Госпотребстандарта обращают на контроль качества продуктов питания, наличие сопроводительных документов, условия и сроки хранения продуктов. Также проводится анализ ассортимента блюд, технологических процессов, соблюдения норм закладки сырья и готовой продукции.

Во время проверок было выявлено отсутствие или наличие неполной информации о производителе и его адресе (в таком случае реализация продукции прекращается до предъявления необходимых документов, а в случае их отсутствия – запрещается).

По результатам проведенных с начала июня проверок на нарушителей были наложены штрафы на общую сумму более 130 тыс. грн.

Первый заместитель председателя Госпотребстандарта отметила, что организация работы детских оздоровительных заведений и заведений отдыха, в частности пищеблоков, находится на постоянном контроле Комитета.