Употребляя мясо, девочки быстрее достигают половой зрелости

Все большее число современных девочек достигают половой зрелости уже до десятилетнего возраста, что вызывает опасения раннего начала сексуальной активности у нового поколения.

Ученые считают, что этот феномен связан с ожирением и влиянием химических соединений, находимых в продуктах сетей фастфуда, что подвергает девочек долговременного риску развития рака груди.

Исследование показало, что развитие груди у протестированных 1000 девочек начинается в среднем в возрасте 9 лет и 10 месяцев, что на год раньше, чем было показано в похожем исследовании 1991 года.

Эти данные были получены в Дании в 2006 году, однако эксперты уверены, что эта тенденция применима ко всем странам Европы и Америки.

Ученые предупреждают, что организм столь юных девочек еще недостаточно развит, чтобы справляться с сексуальным развитием еще будучи в начальной школе.

«Мы очень удивлены, что за 15 лет произошли столь значительные изменения», - говорит Андрес Юул, глава Департамента роста и репродукции в Университетском госпитале Копенгагена, мирового лидера по изучению гормонов и процессов роста.

«Если девочки созревают рано, они начинают испытывать проблемы как у подростков, поэтому больше подвержены заболеваниям. Это очень тревожит и со всей очевидностью показывает, что что-то влияет на наших детей, независимо от того, фастфуд это, ухудшение экологии или недостаток физической активности».

Раннее половое созревания подвергает детский организм влиянию эстрогена, одного из основных факторов развития рака груди. Также усиливается риск сердечных заболеваний.

Возросшее количество искусственных химикатов часто обвиняют в нарушении полового развития. Среди них особо выделяется «бисфенол А», пластик, применяемый при производстве пластиковых бутылочек для младенцев и жестяных банок.

Другим фактором может служить нарушение питания. Современные дети едят больше, чем предыдущие поколения, вырастают более крупными и, во многих случаях, начинают страдать ожирением.

Ученые давно заметили, что наступление пубертатного возраста постоянно снижается. В девятнадцатом веке он равнялся 15 годам для девушек и 17 для юношей. В 1960-х возраст снизился до 12 и 14 соответственно.

«Мы не знаем, почему это происходит. Результат ли это лучшего питания или влияния экологии, но это создает множество социальных проблем для девочек, которые и так уже живут в чересчур сексуализированном обществе», - говорит Ричард Шарп, глава Совета по медицинским исследованиям Эдинбурга.

По словам Шарпа мальчики также подверглись влиянию этого феномена. Директора детских хоровых школ сообщают об увеличении оттока мальчиков, у которых начал ломаться голос уже в 12 лет.

Ричард Стенхоп, эксперт по гормональным нарушениям у детей, также подтверждает, что он вместе с коллегами уже давно наблюдает увеличение детей, чье половое созревание началось рано.

«Все проблемы, с которыми мы сталкиваемся, будучи подростками, и так достаточно сложны, но представьте, что случается с 10-11-летними детьми – им приходится еще хуже».

«Эти дети также испытывают возросший риск сексуального насилия, потому что некоторым взрослым трудно себя вести с ними правильно».

Рано созревающие девочки часто подвергаются насмешкам в школе: «Мне пришлось носить лифчик уже в 9. Обычно я говорила, что болею, когда выходила в туалет для смены прокладок», - сказала одна из участниц исследования, пожелавшая остаться анонимной.

«Самым ужасным было, когда ко мне подходили мужчины, думая, что я уже совершеннолетняя, хотя мне было всего 11».

Напоследок: в недавнем исследовании Университета Брайтона была найдена связь между высоким уровнем потребления мяса и ранним половым созреванием у девочек.

Исследователи установили, что 49% девочек, которые ели мясо 12 раз в неделю в возрасте 7 лет, достигали половой зрелости к 12,5 годам, по сравнению с 35% тех, кто ел мясо 4 раза в неделю и меньше.

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