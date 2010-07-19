В Вене открылась Всемирная конференция по борьбе со СПИДом

В Вене вчера открылась Всемирная конференция по борьбе со СПИДом.

Накануне форума Международный альянс по ВИЧ-СПИДу предупредил, что если не будут приняты действенные меры против распространения заболевания, расходы на борьбу с ним могут достичь 35 миллиардов долларов к 2030 году, сообщает радио «Свобода».

По данным альянса, в мире уже свыше 33 миллионов человек инфицированы ВИЧ, 25 миллионов стали жертвами СПИДа.