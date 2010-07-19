В Вене открылась Всемирная конференция по борьбе со СПИДом

09:29, 19 июля 2010
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25 млн стали жертвами СПИДа

В Вене вчера открылась Всемирная конференция по борьбе со СПИДом.

Накануне форума Международный альянс по ВИЧ-СПИДу предупредил, что если не будут приняты действенные меры против распространения заболевания, расходы на борьбу с ним могут достичь 35 миллиардов долларов к 2030 году, сообщает радио «Свобода».

По данным альянса, в мире уже свыше 33 миллионов человек инфицированы ВИЧ, 25 миллионов стали жертвами СПИДа.

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