В Вене открылась Всемирная конференция по борьбе со СПИДом
09:29, 19 июля 2010Страна
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25 млн стали жертвами СПИДа
В Вене вчера открылась Всемирная конференция по борьбе со СПИДом.
Накануне форума Международный альянс по ВИЧ-СПИДу предупредил, что если не будут приняты действенные меры против распространения заболевания, расходы на борьбу с ним могут достичь 35 миллиардов долларов к 2030 году, сообщает радио «Свобода».
По данным альянса, в мире уже свыше 33 миллионов человек инфицированы ВИЧ, 25 миллионов стали жертвами СПИДа.
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