В Аргентине от холода умирают люди
09:16, 19 июля 2010Страна
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Необычное похолодание охватило большую страны
Необычное похолодание, охватившее большую часть территории Аргентины, привело к гибели, по меньшей мере, девяти человек.
Холодный фронт из Антарктики привел к понижению температуры в Патагонии на юге страны до минус 14 градусов, а на севере - до нуля, сообщает Би-Би-Си.
По данным одной из неправительственных организаций, практически все умершие от гипотермии - бездомные обитатели Буэнос-Айреса.
Резкое похолодание ощущалось также в Чили, Перу и в южной Бразилии.
В Парагвае, Уругвае и Боливии также зафиксированы смертные случаи от переохлаждения.
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