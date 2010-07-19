В Аргентине от холода умирают люди

Необычное похолодание, охватившее большую часть территории Аргентины, привело к гибели, по меньшей мере, девяти человек.

Холодный фронт из Антарктики привел к понижению температуры в Патагонии на юге страны до минус 14 градусов, а на севере - до нуля, сообщает Би-Би-Си.

По данным одной из неправительственных организаций, практически все умершие от гипотермии - бездомные обитатели Буэнос-Айреса.

Резкое похолодание ощущалось также в Чили, Перу и в южной Бразилии.

В Парагвае, Уругвае и Боливии также зафиксированы смертные случаи от переохлаждения.