10 правил против жары

Температура выше 26 градусов — серьезная нагрузка для любого организма. Особенно страдают от жары люди с сердечно-сосудистыми, легочными заболеваниями и маленькие дети, у которых механизмы терморегуляции еще несовершенные. Здорово, если есть возможность сбежать от жары на дачу. А что же делать, если приходится изнывать от солнцепека в режиме мегаполиса?

1. Старайтесь выходить на улицу только до 11 часов утра и после 17 часов дня.

2. Носите одежду из тонкой ткани, желательно из льна и шелка, светлых тонов. Синтетическая темная одежда уменьшает теплоотдачу.

3. Обязательно надевайте головной убор. Ткань защитит голову от прямого воздействия солнца.

4. Не надевайте металлических и каменных украшений: они быстро нагреваются и служат провокаторами перегрева.

5. Если вы проводите большую часть дня за рулем, повесьте на все стекла автомобиля солнцезащитные шторки (на присосках) и купите зеркальный экран на ветровое стекло. Только устанавливайте его снаружи автомобиля, иначе тепло остается в салоне.

6. Приехав в офис, бегите к умывальнику. Подставьте локти под холодную воду и умойтесь.

7. В помещении с кондиционером не спешите ставить низкую температуру, иначе простуда гарантирована. Оптимальная температура — 20—22 °С.

8. Дома, если у вас нет кондиционера, завешивайте окна мокрыми простынями — так жара будет меньше проникать в помещение.

9. Пейте слегка охлажденную жидкость. Чересчур охлажденные напитки дольше задерживаются в желудке и возбуждают потовые железы.

10. Откажитесь от сигарет. Никотин сужает кровеносные сосуды и вызывает повышение артериального давления, которое и так в жару повышенное.

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