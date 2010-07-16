СЭС Кременчуга запретила купаться в Днепре
17:57, 16 июля 2010Страна
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Выявлена лактозопозитивная палочка
Сегодня исполняющий обязанности главного санитарного врача Кременчуга в Полтавской области Виктор САМОЙЛЕНКО подписал постановление о запрете купания в речке Днепр на центральном пляже города.
Как передает корреспондент УНИАН, В.САМОЙЛЕНКО заявил журналистам, в воде выявлена лактозопозитивная палочка.
«Мы сделали два анализа, и в этих анализах в речке на территории пляжа выявили эту инфекцию», - сказал В.САМОЙЛЕНКО.
По его словам, на пляже должны быть установлены плакаты о запрете купания и по громкоговорителю должны быть соответствующие сообщения.
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