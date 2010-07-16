15 млн евро - для преодоления голода и эпидемий в Эфиопии
17:29, 16 июля 2010Страна
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Предоставит Еврокомиссия
Еврокомиссия предоставит 15 млн. евро для предупреждения голода, плохого питания и эпидемий в Эфиопии.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня.
Значительная часть средств будет направлена непосредственно на оказание продовольственной помощи населению. Общее количество людей, нуждающихся в такой помощи, оценивается в 5,2 млн. людей.
Часть средств также планируется направить на поддержку сельскохозяйственного сектору страны.
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