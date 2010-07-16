К 2026 году Индия обойдет Китай по численности населения и станет самой густонаселенной страной мира. Об этом сообщила лондонская газета "Дейли телеграф".

На сегодняшний день население Индии достигает 1,1 млрд человек, а Китая - 1,35 млрд.Однако уже в ближайшие годы Индия обгонит КНР по этому показателю, полагают индийские демографы. По их мнению, к 2026 году численность жителей страны увеличится на 371 млн человек, что позволит Индии занять первое место в мировом демографическом рейтинге.

К 2050 году население Индии достигнет рекордного уровня -1,6 млрд человек, передает "Дейли телеграф".

ami-tass.ru