Жители Северной Кореи остались без лекарств и медпомощи

Северная Корея не способна обеспечить медицинскую помощь для своих граждан, показало расследование международной правозащитной организации Amnesty International, сообщает Lenta.ru.

Доклад под названием "Развал здравоохранения в Северной Корее" составлен по материалам контактов с беженцами из этого государства, покинувшими страну в период с 2004 по 2009 год и медицинскими работниками, работавшими с северокорейцами.

Официальный Пхеньян заявляет, что в стране функционирует общедоступная и бесплатная система медпомощи, однако опрошенные рассказывают, что в последние 20 лет все медицинские услуги им приходилось оплачивать самостоятельно. "Если у вас нет денег, вы умрете", - рассказала жившая в Корее женщина, ставшая беженкой в 2008 году. Как правило, за консультации с врачами расплачиваются сигаретами, алкогольными напитками или продуктами, а за анализы и операции врачи берут наличные.

Лекарств в северокорейских больницах также нет. Если кому-то необходимо лечение, больной или его родственники должны отправиться на рынок и самостоятельно приобрести необходимые медикаменты. Низок и уровень гигиены в стационарах.

Ампутации и другие сложные хирургические операции в Северной Корее, говорится в докладе, проводятся без обезболивания.

reporter-ua.com