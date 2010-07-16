Усилят медицинский контроль за здоровьем горняков

В Государственном комитете Госгорпромнадзора Украины обеспокоены тем, что в угольных шахтах не должным образом контролируется состояние здоровья горняков, которые будучи больными, не до конца обследованными, допускаются на тяжелую подземную работу.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке заместитель председателя Госкомитета Госгорпромнадзора Украины Анатолий ДЕНЬГИН, который участвовал в расширенном заседании Совета территориального управления Госгорпромнадзора в Донецкой области. Он подчеркнул, что в угольной отрасли, где сегодня наиболее тяжелые условия труда, нужно усилить медицинский контроль над горняками, чтобы не допустить спуска в шахту больных людей, вовремя выявить у них сердечно-сосудистые и другие заболевания.

«Угольная отрасль – это сложная отрасль. Надо здесь не упустить ситуацию, надо усилить надзор, возобновить работу инженерно-врачебных бригад, которая на сегодня «нулевая», - сказал А. ДЕНЬГИН, - Из тех людей, которые погибли в этом году 20% - это люди умерли в шахте. Грубо говоря, мы опускаем больных людей в шахты. Этого не должно быт, их должны выявлять и вовремя выводить из шахты».

Так, по информации территориального управления Госгорпромнадзора в Донецкой области, в первом полугодии текущего 2010 года в угольной промышленности региона было зафиксирована 42 смертельных случая (в прошлом году было 62).