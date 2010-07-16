В Украине создадут запасы питания для детей с фенилкетонурией

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что в Украине будут созданы запасы детского питания на полтора-два года для больных фенилкетонурией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня в ходе расширенного заседания секретариата Национального союза журналистов.

«Я готов решением правительства разрешить безтендерную процедуру приобретения этого питания и дал команду создать запасы этого питания на полтора-два года, чтобы у нас больше никогда этой проблемы в будущем не возникало», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер также сообщил, что в связи с критическими публикациями об отсутствии питания для больных детей ряд должностных лиц получили взыскания.

Как сообщалось, недавно в Министерстве здравоохранения протестовали матери младенцев, больных фенилкетонурией. Запасы специальной смеси для этих малышей, которую закупает государство, закончились.

В Украине более 700 детей, больных фенилкетонурией. Их организм не усваивает природный белок, а его избыток может развить у ребенка умственную отсталость. Сотни больным нет еще и года.

Во всем мире таких детей кормят специальными лечебными смесями, позволяющие усваивать белок. В Украине эти смеси закупает Министерство здравоохранения. В этом году сделать это вовремя не смогли, уже почти полгода, как запасы кончились.

В министерстве матерям, которые пришли с голодными детьми, сообщили, что смесь для кормления в Украине есть, на днях было получено 250 банок, но почему она не доходит до потребителей неизвестно. Будет проведено служебное расследование.

В Минздраве пообещали, что голодать дети не будут минимум 3 месяца. В