Где живут самые счастливые люди в мире

Самые счастливые в мире люди живут в Скандинавских странах, выяснили социологи. Согласно данным всемирного опроса Gallup, как сообщает newsru, в пятерку лидеров рейтинга счастливых стран входят Финляндия, Норвегия, Швеция, Нидерланды, а возглавляет его - Дания.

Как пишет журнал Forbes, все эти страны имеют достаточно высокий уровень благосостояния, что позволяет предположить связь между удовлетворенностью жизнью и размером бумажника.

В частности, в Дании "процветают" 82% респондентов, 17% испытывают проблемы, и только 1% признались, что страдают. Повседневный индекс для Дании составил 7,9 баллов. В Финляндии "процветающих" - 75%, "проблемных" - 23%, "страдающих" - 2%, "ежедневный" индекс - 7,8 баллов.

В Норвегии, судя по данным опроса, никто не страдает. При этом счастливого населения в стране 69%, а индекс повседневного опыта - 7,9 баллов. У Нидерландов и Швеции по 68% счастливых жителей, а повседневный индекс 7,7 и 7,9 баллов соответственно.

Шестую и седьмую строчку рейтинга разделили Коста-Рика и Новая Зеландия. В обеих странах уровень счастья составляет 63%.

"Номером один" в Африке стала Малави с показателем счастливого населения 25% и 63-м местом в общем рейтинге. США разделили 14 и 15 место с Австрией, Япония стала 81-й, Германия - 33-й а Франция - 44-й. Самой несчастной страной признана Республика Того - здесь счастливых людей всего-то 1%.

Любопытным оказалось положение Туркмении - в мировом рейтинге счастья республика заняла на удивление высокое 18-е место, оставив далеко позади Россию и другие страны СНГ.

В числе 155 стран Россия с показателем в 21% счастливого населения расположилась в середине списка - на 73 месте - между Украиной и Ливаном. По количеству счастливых жителей, РФ оказалась на одном уровне с ЮАР, Ливаном, Румынией и Словакией. При этом страдает у нас каждый пятый (22%), а более половины (57%) испытывают проблемы. Повседневный индекс для России - 7 баллов.

Следом за РФ, на 74 позиции, оказалась Украина. Счастливых людей там как в России, в проблемах признались 53%, а страдающих - 26%. Повседневный индекс в стране равен 6,6 баллов.

А вот Белоруссия оказалась на 54 месте. В союзном государстве счастливы 29% населения, в проблемах признались 59%, а откровенно страдают лишь 12%.

Самые счастливые страны:

1 - Дания

2 - Финляндия

3 - Норвегия

4 - Швеция

5 - Нидерланды

6 - Коста-Рика

7 - Новая Зеландия

8-11 - Канада, Израиль, Австралия, Швейцария

Самые несчастные страны:

(1) 155 - Того

(2) 153 - Бурунди

(3) 153 - Коморские Острова

(4) 148 - Камбоджа

(5) 148 - Сьерра-Леоне

(6) 148 - Буркина-Фасо

(7) 148 - Руанда

(8) 148 - Нигер

(9) 144 - Гаити

(10) 144 - Бенин