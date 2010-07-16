Папилломы могут привести к развитию злокачественных опухолей

Папилломы даже могут стать причиной различных сердечных заболеваний, или привести к образованию злокачественных опухолей.

Нам уже известно о том, что от 80 до 90% всего населения земного шара являются носителями одного или нескольких типов ВПЧ (вируса папилломы человека), и он способен передаваться от человека к человеку, оказывая влияние на изменение характера роста тканей организма каждого из нас.

Образование папиллом можно обнаружить на кожных покровах, на внутренних органах, слизистых, в том числе и на слизистых половых органов человека.

А в таких случаях ВПЧ способен передаваться еще и половым путем, и тогда все зависит от состояния иммунной системы, которая может «позволить» вирусу "обосноваться" в организме всерьез и надолго, а может оказать ему достойное сопротивление.

Нас волнует вопрос о том, можно ли «подцепить» вирус при посещении массажного кабинета через руки специалиста, проводящего процедуру. Следует успокоить столь обеспокоенных особ, вирус не передается через третьих лиц, так что, при условии соблюдения элементарных правил гигиены, повода для беспокойства попросту нет.

Как мы уже отметили, ВПЧ является одним из самых распространенных вирусов и зачастую человек попросту не подозревает о его присутствии в организме, так как явные подтверждения этому факту попросту нет.

Было уже сказано и о том, что режим благоприятствования для развития данной напасти напрямую зависит от состояния нашей иммунной системы.

Если же она ослаблена, то происходит формирование благоприятной среды для размножения вируса папилломы.

В заключении хотелось бы пожелать всем милым дамам направить все усилия на укрепление своего иммунитета, и избегать любых факторов, позволяющих папилломе одержать верх над собственным организмом!

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