Какао полезно для сердца

Какао может быть важной частью здорового питания для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утверждают американские медики Калифорнийского университета и их немецкие коллеги из Университета Генриха Гейне. Исследование показало, что ежедневное употребление какао, обогащённого флаванолами, удваивает количество циркулирующих в крови ангиогенных клеток. Эти клетки "ремонтируют" сосуды и поддерживают их функции, способствующие здоровью кровеносных сосудов. Плохая работа сосудов является ранней стадией развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца.

В эксперименте добровольцы в течение месяца пили какао с разными концентрациями полезных флаванолов. Было установлено, что потребление какао с высокими уровнями флаванолов снижает систолическое артериальное давление, важный фактор риска сердечных болезней и инсульта, а также улучшает функции кровеносных сосудов на 47%. Впервые было доказано, что вещества в какао непосредственно влияют на важные клетки, восстанавливающие повреждённые кровеносные сосуды. Клиницисты заключили, что какао может использоваться в качестве эффективного напитка для поддержания сердечно-сосудистого здоровья, особенно для пожилых людей с возрастной сосудистой дисфункцией и диабетиков.

medportal.ru