Худеть нужно быстро - ученые

Споры о том, как лучше сбросить лишний вес, идут давно. Медленно и постепенно запускать маховик похудения или атаковать жир быстро и решительно?

Новые исследования показывают, что «блицкриг» по сбросу веса куда эффективнее долгосрочного планирования. Ученые университета в Мельбурне (Австралия) заявили об этом на Международном конгрессе по ожирению, который на днях прошел в Стокгольме.

Для исследования австралийцы разделили испытуемых на две группы. В первой применяли диету для быстрого похудения: планировалось, что «подопытные» будут терять полтора кило в неделю три месяца подряд. Для второй группы на похудение отвели девять месяцев. Здесь планировалось «сжигать» в неделю на человека только полкило.

Результаты поразили ученых: в группе, которая практиковала быстрый сброс веса, требуемых показателей достигли 78% испытуемых. А вот среди поклонников принципа «медленно, но верно» похудели всего 48% - то есть, меньше половины.

Оказалось, всему виной слабая мотивация второй группы. «Применяя «быструю» диету, люди теряли по полтора кило в неделю, и этот результат придавал им сил, чтобы продолжать. Те же, кто сбрасывал всего полкило, ощущали меньше отдачи и поэтому бросали программу на полпути», - объясняет Катрина Перселл (Katrina Purcell), автор исследования.

Ученые намеренно не включали в исследование опасные диеты, которые дают очень быстрый результат – они могут серьезно навредить здоровью. Все участники эксперимента ели здоровую пищу и не употребляли препаратов, которые влияют на массу тела.

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