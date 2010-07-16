ВР инициирует возобновление деятельности медвытрезвителей
Готова поддержать МВД
Народный депутат Украины Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ (фракция БЮТ) считает, что Верховная Рада на законодательном уровне должна обеспечить возобновление деятельности медицинских вытрезвителей.
Об этом Д.ВЕТВИЦКИЙ заявил в комментарии УНИАН, анализируя соответствующую инициативу министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЁВА.
"Верховная Рада должна решить эту проблему законодательно. В кратчайшие сроки, до наступления холодов, нам нужно разработать, подать, а затем и поддержать соответствующий законопроект о возобновлении работы медицинских вытрезвителей", – сказал Д.ВЕТВИЦКИЙ.
Депутат считает, что вытрезвители являются "совершенно нормальными и даже необходимыми учреждениями". "Отправлять людей в состоянии алкогольного опьянения в вытрезвитель гораздо гуманнее, чем помещать их в камеру вместе с преступниками", – отметил он.
Д.ВЕТВИЦКИЙ также обратил внимание на тот факт, что милиция, изолируя в настоящее время пьяных, не может предоставить им квалифицированную медицинскую помощь. "Сотрудники милиции – не медработники, они обязаны изолировать пьяного, который иногда может быть в таком состоянии, что не всегда может ответить, где он живёт. Кроме того, при нём может не оказаться никаких документов. А ведь такие люди нуждаются в медицинской помощи, которую в милиции оказывать некому – нет медперсонала, нет соответствующих препаратов, нет места для содержания пьяных. Разумеется, выпившие люди будут находиться вместе с преступниками. И можно ожидать самых худших исходов, даже летальных", – пояснил он.
По мнению депутата, медвытрезвители "не только способны оказать дисциплинирующее воздействие на тех, кто не способен контролировать количество выпитого алкоголя, но и уберечь тех, кто не смог справиться с опьянением".
Д.ВЕТВИЦКИЙ также считает целесообразным возобновление деятельности медвытрезвителей и в связи с бесконтрольной продажей алкоголя. "Алкогольные напитки сейчас продаются везде и в любое время, вследствие чего на улицах становится всё больше пьяных людей. Нельзя делать вид, что этой проблемы не существует. Её нужно решать, в том числе и посредством вытрезвителей. Государство получает налоги от производства и продажи алкоголя, следовательно, в свою очередь, должно выделять средства, чтобы обезопасить тех, кто становится жертвой алкогольного бизнеса", – считает депутат.
Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины А.МОГИЛЁВ выступил с инициативой о возобновлении деятельности медицинских вытрезвителей. Соответствующее заявление министр сделал в контексте расследования дела о гибели студента Игоря Индыло в здании Шевченковского районного управления ГУ МВД Украины в г. Киеве 20 мая 2010 года.
Справка УНИАН. Медицинские вытрезвители, созданные ещё в советские времена, были закрыты в Украине 12 августа 1999 года, что было объяснено отсутствием финансовых возможностей для их содержания.