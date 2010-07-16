В Мариуполе 81-летнего пенсионера укусил каракурт

В горбольницу №1 г. Маруиполя был госпитализирован 81-летний пенсионер, которого укусил паук каракурт.

Об этом сообщил сайт «Мариуполь-Экспресс».

«Состояние здоровья пожилого человека относительно удовлетворительное, помощь была оказана ему своевременно», - сказали в отделении реанимации горбольницы №1, где находится пострадавший.

Со слов пенсионера, паук его укусил во дворе собственного дома, расположенного в частном секторе.

Медики констатируют, что с июля до сентября мариупольчанам стоит опасаться пауков каракуртов, которых можно встретить на дачных участках или на природе. Только в прошлом году с укусами каракурта в больницы города обратилось более 10 человек, которым была оказана своевременная помощь.