Почему коричневый рис лучше

В любом рисе, вне зависимости от цвета, содержится примерно одинаковое количество калорий, углеводов, жиров и белков. Разница же заключается в количестве витаминов, минералов и целлюлозы. Вместе с оболочкой белый рис теряет витамины B1, B3 и железо.

Так называемый "обогащенный" рис в процессе обработки получает некоторые из этих питательных веществ обратно, но магний и некоторые жирные кислоты содержаться лишь в оболочке. Так же коричневый рис - богатый источник клетчатки: в стакане коричневого риса ее 3,5 г, а в чашке белого - только 0,6.

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