Как правильно ухаживать за волосами летом

Волосы кажутся неопрятными, имеют тусклый блеск, выглядят сальными уже вечером, даже если вы помыли голову с утра? Скорее всего, дело - в неправильном уходе за шевелюрой. Возможно, вам не подходят шампунь, кондиционер или маска. Если частое мытье головы стало вашим кошмаром, прислушайтесь к рекомендациям профессионала - косметолога Марии Легранд.

Моете волосы каждый день или два раза в день - утром и вечером? Слишком частое мытье, если вы неправильно подобрали шампунь и кондиционер, не только бесполезно, но и вредно.

Дело в том, что если шампунь вам не подходит, и вы часто его используете, кожа головы пересушивается, и это служит сигналом к еще более интенсивной работе сальных желез. Чем больше вы стараетесь, тем неопрятнее выглядят ваши волосы.

Перед мытьем полезно втереть в кожу головы кислое молоко или сок алоэ. Для жирных волос прекрасно подходят шампуни с экстрактами крапивы, шалфея, мать-и-мачехи, полевого хвоща, морских водорослей, а также специальные лечебные шампуни.

После бальзама-ополаскивателя промойте волосы отваром лечебных трав: шишек хмеля, крапивы, хвоща полевого, корня лопуха: 2 ст. л. трав залейте 1 литром кипятка, прокипятите и дайте настояться 20 минут, затем процедите.

Темные волосы лучше всего ополаскивать водой с уксусом (1 ст. л. на 1 литр воды), а светлые - настоем ромашки (2 ст.л. на 2 литра воды) с добавлением лимонного сока или лимонной кислоты.

Если волосы очень сальные, добавьте в воду для ополаскивания нашатырный спирт из расчета 1 ч. л. на 1 литр воды.

Волосы не рекомендуется расчёсывать слишком часто - достаточно трех раз в день, поскольку частое расчёсывание стимулирует сальные железы. После расчёсывания обязательно промойте расчёску шампунем под горячей проточной водой. Иначе оставшийся на ней жир снова попадает на волосы.

Существует мнение, что шампунь нужно менять каждые 3-4 месяца, чтобы волосы к нему не привыкали, чтобы не появлялась перхоть.

Косметологи этого не подтверждают. Наоборот, они считают, что если вы подобрали шампунь и другие средства по уходу за волосами, которые вам прекрасно подходят, какой смысл снова экспериментировать?

Косметолог Мария Легранд советует:

«Выбирайте шампунь и кондиционеры на основе натуральных экстрактов, например, экстракта крапивы, шалфея, морских водорослей, китайского лимонника или календулы.

Эти экстракты очень эффективны в отношении избыточной жирности. Они прекрасно нормализуют деятельность сальных желез. Китайский лимонник, например, нормализует жировой баланс и стимулирует рост волос. Он растёт в Уссурийской тайге, и его целебные свойства известны на Дальнем Востоке почти каждому. В Китае дикий лимонник имеет такую же ценность, как дикий женьшень. С древних времен лимонник использовался в косметологии при дворе китайского императора.

Также для жирных волос рекомендован кондиционер на основе тысячелистника, для ополаскивания подойдет отвар ягод шиповника.

Тысячелистник, хвощ, кора дуба и календула, входящие в состав кондиционера или бальзама для волос, регулируют активность сальных желез, благодаря высокому содержанию дубильных веществ. Шиповник богат пектинами, органическими кислотами, витаминами, каротином и микроэлементами.

И еще один момент - следите за питанием. Если волосы быстро грязнятся, сократите употребление сладкого, кофе, алкоголя, жирных продуктов и копченостей. Вам очень полезны витамины В и С, а также витаминные комплексы, содержащие железо и серу».

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