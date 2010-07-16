Чем опасен для женщин дефицит кальция

Женщины, которые имеют пониженный уровень потребления кальция, рискуют развить остеопороз и гипертонию в пожилом возрасте. В обследовании Института Гаэтано Пини в Милане /Италия/ приняли участие 825 женщин, 35,4% из которых получали с пищевыми продуктами мало кальция. Врачи установили связь между дефицитом кальция и высоким риском гипертонии и остеопороза у этих участниц. Риск гипертонии при нехватке кальция в организме возрастал в 1,5 раза, а болезней суставов - почти в два раза.

По мнению ревматологов, существует долгосрочная связь между повышенным артериальным давлением и снижением массы костной ткани у пожилых женщин в результате недостаточного потребления кальция. Основным фактором риска для обоих диагнозов медики называют уменьшенное употребление молочных продуктов среди женщин - одного из основных источников кальция. Специалисты рекомендуют женщинам получать в неделю хотя бы 300 мг кальция с молочными продуктами.

ami-tass.ru