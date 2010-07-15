Киевсовет утвердил городскую программу по ВИЧ/СПИДу

Киевский городской совет утвердил Городскую целевую программу профилактики заболевания населения ВИЧ-инфекцией и преодоление эпидемии на 2010-2013 гг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, сегодня за такое решение на пленарном заседании V сессии Киевсовета VI созыва проголосовали 102 депутата.

Киев остается одним из наиболее уязвимых эпидемией ВИЧ-инфекции/СПИД и занимает седьмое место среди других регионов Украины по распространению этой инфекции, и уровень заболеваемости ВИЧ постоянно растет, говорится в сообщении.

Как отметила в своем докладе председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения Алла ШЛАПАК, в 2009 году уровень заболеваемости официально составлял 40 случаев на 100 тысяч населения. Однако расчеты экспертов Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют, что реальное количество инфицированных и больных в разы превышает эти показатели.

В целом принятие программы требует 126,6 млн. грн., которая будет складываться за счет средств государственного бюджета, бюджета Киева и средств других источников.

«Речь идет о сохранении здоровья наших граждан, тем более, это касается молодежи как будущего страны», - подчеркнул секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ во время обсуждения этой программы.