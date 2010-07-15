Сообщения о холере в Ялте - неправда?

Информация о зарегистрированных в Ялте случаях заболевания холерой не соответствует действительности, заявляет мэрия.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении первого вице-мэра Ялты Геннадия ДОБКИНА и начальника Украинской противочумной станции Александра ХАЙТОВИЧА, "ни одного случая заражения холерой на территории Большой Ялты не зарегистрировано. Это подтверждают проверки, проведенные в течение нескольких последних дней комиссиями Минздрава Украины и Минздрава Крыма".

"Слухи могли возникнуть из-за рекомендаций отдыхающим в течение последней недели воздержаться от купания в море. Это связано с тем, что в Ялте стоит жаркая погода, но регулярно идут ливневые дожди. Такое сочетание может вызвать несоответствие морской воды санитарным нормам", - заявили Г.ДОБКИН и А.ХАЙТОВИЧ.

По данным мэрии, полностью закрытым для купания в Ялте был и остается участок берега на набережной в районе причала №9. "Этот участок никогда не был пляжем, поэтому купание в этом месте запрещено", - отметили в пресс-службе.

В мэрии предполагают, что слухи о холере в Ялте являются "попыткой сорвать "высокий" курортный сезон".