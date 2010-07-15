Херсонщина: 12-летний мальчик пострадал от укуса каракурта

14 июля в Геническую районную больницу поступил с базы отдыха “Дружба” 12-летний мальчик с подозрением на укус каракурта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, после обследования пострадавшего диагноз был подтвержден. На данное время состояние ребенка стабильное, средней тяжести.

По данным ГУ МЧС, с начала года это уже седьмой случай нападения ядовитого паука на человека в регионе. Летальные случаи не зафиксированы.