МЧС предупреждает о ливнях, шквалах и селях в Крыму

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе из-за возможного ухудшения погоды сегодня.

«15 июля ожидаются местами сильные ливни, град, грозы, шквальный ветер, 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении пресс-службы управления, которым располагает УНИАН.

В крымских горах существует угроза формирования селевых потоков.

В реках возможно повышение уровня воды на 0,5-1,5 метра.

По данным МЧС, сильный ветер, скоростью до 25 метров в секунду, в ночь на 15 июля повредил линии электросетей и оставил без света около трети улиц в поселке городского типа Первомайское. Работают бригады электриков.

В Бахчисарае и селе Лечебное из-за ливня вчера вечером произошло подтопление дворов и нескольких частных домов. Спасатели откачали воду.