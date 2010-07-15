Донетчина: выросло количество очагов бешенства животных

В Донецкой области в первом полугодии 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года количество очагов бешенства животных выросло в 3,3 раза.

Об этом УНИАН сообщили в областной санитарно-эпидемиологической станции со ссылкой на исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача Донецкой области Михаила КУШНАРЕВА.

В сообщении отмечается, что в первом полугодии уже зафиксировано 59 очагов бешенства против 18 в 2009 году. Среди заболевших животных 83% составили домашние и сельскохозяйственные животные.

Наибольшее количество неблагополучных по бешенству очагов выявлено в Волновахском, Артемовском, Красноармейском и других регионах Северо-степной и Донецко-кряжной ландшафтных зон. Причем в каждой из этих зон зарегистрировано до 10 очагов бешенства, констатировали в облСЭС.

Эпидемиологи подчеркнули, что несмотря на высокую обращаемость населения за медицинской помощью по поводу укусов животными (свыше 5 тыс. человек), в первом полугодии 2010 г. заболеваемость людей бешенством не зарегистрирована.

В облСЭС также констатировали, что в регионах области на протяжении последних 5 лет сохраняется напряженная эпизоотическая ситуация по бешенству с периодическими подъемами и спадами эпизоотических процессов.

Эпизоотия бешенства, начавшаяся в 2004 году (77 очагов среди животных в 23 регионах, 52% пораженных административных территорий) достигла своего пика в 2007 г. (302 очага, 70% пораженных админтерриторий).

В 2008 году отмечалось резкое (в 2,2 раза) снижение заболеваемости среди животных (135 случаев в 31 регионе, 70% админтерриторий). В 2009 году тенденция к снижению заболеваемости продолжалась (114 случаев в 22 регионах, 50% админтерриторий).