Пенсионная реформа предусмотрит повышение пенсионного возраста

14:26, 15 июля 2010
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Представят в сентябре

Правительство Украины готовит план пенсионной реформы, который, в частности, предусматривает повышение пенсионного возраста.

Об этом в комментарии УНИАН заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

«Повышение пенсионного возраста будет, но пока еще мы не сказали когда. Мы должны в сентябре представить план пенсионной реформы Международному валютному фонду…”, - сказал он.

По словам С.ТИГИПКО, “до конца сентября у нас точно будет абсолютно четкий план, который будет прописан по времени».

 

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