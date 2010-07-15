Пенсионная реформа предусмотрит повышение пенсионного возраста

Правительство Украины готовит план пенсионной реформы, который, в частности, предусматривает повышение пенсионного возраста.

Об этом в комментарии УНИАН заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

«Повышение пенсионного возраста будет, но пока еще мы не сказали когда. Мы должны в сентябре представить план пенсионной реформы Международному валютному фонду…”, - сказал он.

По словам С.ТИГИПКО, “до конца сентября у нас точно будет абсолютно четкий план, который будет прописан по времени».