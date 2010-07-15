В Мариуполе в фонтане обнаружено тело погибшего мальчика
14:09, 15 июля 2010Страна
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Милиция выясняет причину гибели
в Мариуполе Донецкой области в фонтане у ДК «Металлург» обнаружено тело погибшего мальчика.
Об этом сообщил сайт «Мариуполь-Экспресс».
В сообщении отмечается, что безжизненное тело обнаружила компания детворы, которая любит в жаркий день нырять в бассейн этого фонтана.
По словам работников Дворца культуры, которые проверяют фонтан, ни вчера вечером, ни сегодня утром они не видели в фонтане ничего подозрительного.
«Погибшему мальчику на вид лет 8-9. На нем были одни плавки, поблизости нет ни какой-либо одежды, ни обуви», - сказал работник.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники милиции, которые выясняют причину гибели ребенка.
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