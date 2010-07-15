В Мариуполе в фонтане обнаружено тело погибшего мальчика

в Мариуполе Донецкой области в фонтане у ДК «Металлург» обнаружено тело погибшего мальчика.

Об этом сообщил сайт «Мариуполь-Экспресс».

В сообщении отмечается, что безжизненное тело обнаружила компания детворы, которая любит в жаркий день нырять в бассейн этого фонтана.

По словам работников Дворца культуры, которые проверяют фонтан, ни вчера вечером, ни сегодня утром они не видели в фонтане ничего подозрительного.

«Погибшему мальчику на вид лет 8-9. На нем были одни плавки, поблизости нет ни какой-либо одежды, ни обуви», - сказал работник.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники милиции, которые выясняют причину гибели ребенка.