Завтра в Украине - до 37°

Завтра в Украине ожидается жаркая погода с температурой ночью 17-22°, в Крыму и Приазовье местами 23-25°, днем 29-34°, в северных областях местами 35-37°, в Карпатах ночью 12-17°, днем 20-25°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, осадков не ожидается, только днем в Карпатах кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

В Киевской области в пятницу ожидается сухая жаркая погода с температурой ночью 17-22°, днем 32-34°, местами 35-37°. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. В Киеве температура ночью около 20°, днем 35-37°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 25-28°, в Днепре возле Киева 26°.