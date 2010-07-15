В растворимом кофе выявили наркотики

Почти 1,5 килограмма наркотиков выявили в растворимом кофе украинские таможенники во время оформления поезда сообщением „Кишинев - Москва”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы, в частности, на таможенном посту “Хутор Михайловский” в одном из вагонов этого поезда таможенники совместно с пограничниками выявили целлофановый пакет с кофе.

Злоумышленники в растворимом кофе пытались незаметно перевезти 92 капсулы, начиненные веществом пластилинового типа коричневого цвета весом 1,2 кг (предварительно – гашиш) и 3 пакета с порошковидным веществом белого цвета весом 200 граммов (предварительно кокаин).

Составлен протокол осмотра места происшествия. Вещество направлено на экспертизу. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к контрабанде наркотиков.