В Украине в этом году от отравления грибами умерли 11 людей

По состоянию на 14 июля в Украине несъедобными грибами отравились 64 человека, из них семеро детей, умерли 11 взрослых.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Министерства здравоохранения Украины.

За аналогичный период прошлого года грибами отравились 34 человека, из них семеро детей.

В Донецкой области с начала года грибами отравились 18 человек, в Одесской - 9, в Луганской - 8, в Хмельницкой и Черкасской - по 6, в Винницкой - 5, по двое - в Житомирской, Николаевской и Херсонской областях. По 1 случаю отравления грибами зарегистрировано в Крыму, Днепропетровской, Львовской, Тернопольской, Черниговской областях и в Севастополе.