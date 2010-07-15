В Украине в этом году от отравления грибами умерли 11 людей
13:20, 15 июля 2010Страна
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Бльше всего отравлений на востоке
По состоянию на 14 июля в Украине несъедобными грибами отравились 64 человека, из них семеро детей, умерли 11 взрослых.
Об этом УНИАН сообщили в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Министерства здравоохранения Украины.
За аналогичный период прошлого года грибами отравились 34 человека, из них семеро детей.
В Донецкой области с начала года грибами отравились 18 человек, в Одесской - 9, в Луганской - 8, в Хмельницкой и Черкасской - по 6, в Винницкой - 5, по двое - в Житомирской, Николаевской и Херсонской областях. По 1 случаю отравления грибами зарегистрировано в Крыму, Днепропетровской, Львовской, Тернопольской, Черниговской областях и в Севастополе.
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