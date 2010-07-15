В столице Индии по ночам переписывают бездомных

Правительство индийской столицы взвалило на себя почти неподъемное. В рамках начавшейся общенациональной переписи населения оно решило взять на карандаш всех бездомных в Нью-Дели.

Глава его администрации Шейла Дикшит заверила, что этим париям будут со временем обеспечены благоприятные условия для проживания. "В Дели прозябают тысячи людей без регистрации и без удостоверения личности. Из-за этого у них нет возможности воспользоваться соответствующими преимуществами программы социального обеспечения, - сказала Дикшит. - После переписи положение этих жителей в корне изменится".

Как сообщили сегодня СМИ, на процесс учета бездомных власти отводят два месяца. Каждому из зарегистрированных потом вручат удостоверение личности и своего рода "свидетельство о бедности". Первый документ должен служить официальным свидетельством индийского гражданства, а по второму его обладатель получит лёгкий доступ к медицинскому обслуживанию. Такой "билет бедняка без крыши над головой" также поможет бомжам отдавать своих детей в школы. В будущем в рамках социальных программ делийских бездомных планируется обеспечить и собственным жильем.

Перепись лишенных крова решили проводить в столице преимущественно по ночам, когда "объекты исследования" собираются в своих трущобах или устраиваются вповалку спать на уличных мостовых. Подобная "специфика" может серьезно затруднить точный пересчет этих людей. Тем не менее, власти все же полагают, что перепишут в столице всех бездомных до единого.

ami-tass.ru