В Хмельницкой области дошкольные учебные заведения перегружены

Заместитель председателя Хмельницкой областной государственной администрации Вадим ГАВРИШКО констатирует, что в области существует проблема перегрузки дошкольных учебных заведений, особенно в городской местности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время прямой телефонной линии.

“На 100 местах в дошкольных учебных заведениях края воспитывается 110 детей. В Хмельницком этот показатель составляет 126 детей, по селам - 87”, - отметил он.

В.ГАВРИШКО заверил, что в сельской местности охватывание дошкольным образованием детей 5-летнего возраста не будет вызывать осложнений, поскольку в районах хватает помещений.

“В городе с этим вопросом сложнее - лишь в областном центре очередь в дошкольные заведения составляет 3 тыс. 932 ребенка”, - сказал он.