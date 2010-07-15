Тернополян просят не выбрасывать неорганический мусор

Жителям Тернополя рекомендуется воздержаться от выбрасывания неорганического мусора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, с соответствующей инициативой во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности при городском совете выступил главный государственный санитарный врач Тернополя Владимир ПАНИЧЕВ.

Органический же мусор, сказал он, горожане «обязательно должны упаковывать в полиэтиленовые пакеты».

Во время заседания, на котором речь шла о санитарно-эпидемической ситуации в Тернополе в связи с блокированием жителями Малашевцев подъездных путей к мусорному полигону, руководители предприятий, обслуживающих жилищный фонд, были обязаны срочно организовать упаковку мусора в полиэтиленовые пакеты, проводить дератизацию и дезинфекцию мусорный камер и контейнерных площадок. Аналогичные мероприятия по решению комиссии должны организовать руководители учебных, дошкольных учебных заведений, а также заведений культуры, здравоохранения, рынков и торговых заведений.

Санитарно-эпидемиологическая служба обязана усилить контроль над выполнением правил обращения с твердыми бытовыми отходами в городе.

В пресс-службе также заметили, что мусор из тротуарных урн Тернополя вывезли в полиэтиленовых пакетах на сортировочную станцию в Микулинцы, и будут делать это систематически. Кроме этого, в городе ликвидированы стихийные свалки бытового мусора.

Как сообщал УНИАН, 5 июля жители села Малашевцы в который раз перекрыли дорогу на свалку, мотивируя это тем, что завершилось действие меморандума, согласно которому жители села позволили вывозить мусор из Тернополя на полигон до 1 июля для завершения работ по его рекультивации.