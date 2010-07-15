Препараты для снижения веса не помогают худеть - ученые

Современные представления о красоте гонят миллионы людей в спортзалы, где на тренажерах они пытаются отделаться от лишних граммов и килограммов, портящих, по их убеждению, внешний вид. Очень часто это сочетается с употреблением всевозможных препаратов и так называемых пищевых добавок, способствующих более эффективному сжиганию набранных калорий и блокирующих тягу к сладкому. Более ленивые, не желая изнурять себя физическими нагрузками, уповают исключительно на фармацевтов-диетологов. Последние, подобно алхимикам средневековья, неустанно колдуют над получением "философского камня" стройности, однако, в отличие от своих более древних коллег, объявляют время от времени о достижении успеха, предъявляя миру полученный элексир красоты в виде капсул, таблеток и порошков.

Однако, на проходящем в Стокгольме международном конгрессе по ожирению ряд представленных исследований напрочь опровергают утверждения современных Фаустов от диетологии. Ученые называют их ложными, а сами средства для похудания - бесполезными, никчемными, да к тому же еще и лукавыми, поскольку, в отличие от лекарств, изготовителю здесь не нужно гарантировать лечебный эффект - достаточно простого описания. Впрочем, это не мешает продавцам и маркетологам со стопроцентной уверенностью утверждать, что продаваемое ими средство - настоящая панацея от лишних складок и граммов.

"Вообще, я думаю, что люди знают об этом. Но, тем не менее, они покупают эти продукты, потому что им нужна надежда", - говорит участник конгресса, доктор Томас Эллротт из Медицинского института при Университете Гёттингена. Доктор Эллротт - автор исследования, проведенного по заказу газеты союза потребителей Германии, в ходе которого 200 пациентов, страдавших от ожирения или избыточного веса, в течение 2 месяцев принимали 9 разных препаратов для похудания и 1 плацебо. По истечении установленного срока медики не смогли обнаружить сколь-либо заметную разницу в состоянии как тех участников исследования, что принимали препараты, так и тех, кому давали безвредное нейтральное вещество. Между действием 9 препаратов никакой разницы также замечено не было.

"Ни один из этих продуктов не оказался более эффективным, чем плацебо, несмотря на утверждения о механизме воздействия на организм", - рассказывает Томас Эллротт.

"Люди тратят большие деньги на эти добавки, но в конце концов потребители рискуют оказаться разочарованными и даже подавленными", - вторит Эллротту доктор Иго Онакпойя из медицинского института при университете Экстера и Плимута в Великобритании.

Точной статистики по продаже препаратов для снижения веса не существует, однако оборот только одной торговой сети, связанной с организацией "Свенск Эгенворд" /Собственный уход за своим телом в Швеции/, составил в 2008 году 3,2 млрд крон. Половина этой суммы получена от продажи пищевых добавок. Значительные объемы продукта реализуются через интернет, где зачастую действуют менее серьезные, если не сказать - сомнительные, продавцы.

ami-tass.ru