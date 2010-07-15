В Украине продолжается ликвидация последствий наводнения

В ряде областей Украины продолжается ликвидация последствий недавнего наводнения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в Ивано-Франковской области на сегодняшний день остаются частично подтопленными 4 жилых дома, преимущественно в связи с наличием воды в подвальных помещениях, 1 тыс. 197 приусадебных участков.

Восстановлены 33 поврежденных автомобильных мостов (остаются 3 разрушенных и 5 поврежденных), 2 водозабора (осталось - 6), 6 канализационно-насосных станций (осталось - 2), 1 очистительное сооружение (осталось - 1).

В Черновицкой области паводковая ситуация стабилизировалась, в пострадавших от стихии районах откачана вода из всех жилых домов, объектов народного хозяйства и хозяйственных помещений.

Из-за высокого уровня грунтовых вод остаются подтопленными 74 подвальных помещения и 163 приусадебных участка.

Восстановлены 13 поврежденных автомобильных мостов (осталось 3 разрушенных и 28 поврежденных) и 91,6 км дорожного покрытия (осталось - 63,29 км). В 6 населенных пунктах Вижницкого района продолжаются работы по восстановлению газоснабжения.

Во Львовской области остаются частично подтопленными 11 подвальных помещений. Остается возобновить 254 м поврежденного дорожного покрытия автодорог местного значения (восстановлены 4611 м).

В Херсонской области подтопленными остаются 22 частных жилых дома (откачана вода из 48) и 47 приусадебных участков (отведена вода с 73).

Мероприятия по ликвидации последствий стихии продолжаются.