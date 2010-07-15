Чтобы кожа стала молодой и бархатной

Среди витаминов королем "омолаживающих" веществ является витамин Е. Большое количество его в семенах льна, маслиновом и подсолнечном маслах, миндале.

Первым рецептом для бархатной кожи является очистка организма. Для этого нужно пить много минеральной воды, фруктовых соков, зеленого и травяного чая. Это увлажняет кожу изнутри и выводит токсины. "Чистят" кожу также рис, виноград, арбузы и яблоки.

Стоит внести в список продуктов морскую рыбу – с ее помощью кожа становится упругой, гладкой и блестящей.

Очень важным для кожи является кальций, которого много в молоке и молочных продуктах. Кальций имеет большое значение не только для строения костей, но и для клеток.

Для укрепления волос и ногтей стоит употреблять продукты, которые содержат кремний. Его много в кашах, хлебе, чае из полевого хвоща. Кремний укрепляет волокна колагенов, которые поддерживают эластичность кожи и подкожной ткани.