Как развить память вашего ребенка

Детская память развивается по своему особенному пути. Прежде всего, малыш запоминает выполненные им самим движения или действия. Потом в памяти откладываются воспоминания о пережитых им эмоциях и чувствах. После он запоминает различные образы вещей, и уже только потом запоминает словесные образы событий или явлений, происходящих в его жизни.

Пожалуй, самой главной для малыша является словесная память, так как ее развитие позволяет значительно в будущем облегчить процессы обучения, а также обогатить его внутренний мир.

Мы предлагаем вам несколько обучающих игр, позволяющих развить словесную память.

Первая развивающая игра подходит для детей младших школьных возрастов под названием «фотоаппарат».

Условия игры весьма просты: родителям необходимо заранее подготовить картинки с изображениями, вполне удобно подготовить их самостоятельно. Смысл игры в том, чтобы развить память ребенка. Родители показывают карточку с изображением ребенку, давая возможность ему словесно полностью описать ее. После чаду дают другую картинку с аналогичным изображением, но на нем некоторые предметы заменены другими. Задача ребенка описать, что же изменилось в этом изображении по сравнению с предыдущим.

Еще одна игра для данного возраста: на столе предлагается разложить не более шести различных игрушек. Ребенку необходимо дать некоторое время рассмотреть их и запомнить расположение каждой из них. После ребенок отворачивается, а родители меняют их местами. Цель: показать какие предметы были заменены.

Для младших дошкольников подойдут следующие игры-упражнения.

В этом возрасте, как правило, образное мышление развито уже хорошо, поэтому лучше всего развивать память у малыша можно при помощи стихов, потешек или песенок. То есть развитие памяти лучше всего проходит с помощью ритмики и слов. Можно выучить небольшой стишок, а лучше закрепиться в памяти поможет простой способ: родители могут разыграть мини-спектакль с использованием игрушек или кукол, сделанных своими руками.

Для младших школьников также отлично подойдет развивающая игра, в которой перед ним раскладывают не больше трех игрушек. Необходимо дать возможность малышу ознакомиться с ними: потрогать и рассмотреть. После его нужно попросить отвернуться и заменить одну игру на другую или же убрать ее. Задача крохи определить, что изменилось.

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