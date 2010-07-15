В Украине ситуация со СПИДом хуже, чем в Африке

Согласно новым цифрам, которые обнародовало подразделение ООН по борьбе с ВИЧ/СПИДом, темпы распространения ВИЧ-инфекции среди молодежи в большинстве пораженных стран падают; исключение составляет только ситуация в Украине и России, где количество ВИЧ-инфицированных среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет продолжает расти.

В странах Африки статистика ООН лучше: кое-где темпы распространения ВИЧ/СПИДа упали на 25%.

Согласно выводам ООН, молодежь меняет свою половое поведение в ответ на информационные и профилактические кампании, использует презервативы и откладывает на позднее начало сексуальной жизни.

В Украине и России, где прирост новых случаев ВИЧ-инфекции происходит преимущественно за счет инъекционного употребления наркотиков, ситуация диаметрально противоположная.

Уровень распространения инфекции среди украинской и российской молодежи растет, и как утверждает ООН, власть недостаточно делает для того, чтобы остановить темпы роста инфицированности ВИЧ/СПИДом.

В воскресенье, 18 июля, в Вене открывается масштабная международная конференция, посвященная борьбе со СПИДом.

ООН призывает страны мира радикально изменить подходы к лечению ВИЧ/СПИДа: удешевить лечение, упростить процедуру предоставления медицинской помощи инфицированным и ускорить диагностику.

Между тем, британские медики в специализированном издании утверждают, что Россия и Украина могли бы существенно уменьшить темпы распространения ВИЧ-инфекции, если бы отменили уголовное преследование инъекционных наркоманов.

www.bbc.co.uk