Кировоградщина: медицинские кадры укомплектованы на 67%

В Кировоградской области укомплектованность медицинскими кадрами составляет 67%, в частности, в области самый низкий в Украине уровень обеспечения врачами акушер-гинекологами (85,6%).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на коллегии управления здравоохранения Кировоградской ОГА по итогам работы в 1-м полугодии 2010 года сообщила начальник управления Лариса АНДРЕЕВА.

По ее словам, около 25% всех медицинских работников области уже достигли пенсионного возраста, еще 20% - приближаются к нему.

«На 1 июля закончили интернатуру 62 специалиста, из них 28 человек направлены в сельскую местность, где особенно сложная ситуация с медицинскими кадрами. В целом, в этом году ожидается прибытие в область 103 выпускников медицинских заведений», - отметила Л.АНДРЕЕВА.

Она сообщила, что на квартирном учете сегодня в области состоит 141 врач и 208 младших специалистов с медицинским образованием. В прошлом году жилье получили лишь 5 врачей и 8 младших медицинских специалистов.

По словам заместителя начальника управления здравоохранения Тамары ЗБАТАНОВОЙ, за 6 месяцев 2010 года медицинская сфера Кировоградской области была профинансирована в сумме 331,3 млн. грн., что составляет 46% от утвержденного плана на год. В расчете на одного жителя области фактические расходы за отчетный период составили 325 грн.

«Средняя заработная плата в отрасли остается достаточно низкой – 1365 грн., даже культура сегодня финансируется лучше. В то же время, средний размер зарплаты медработника по сравнению с первым полугодием 2009 года увеличился на 22%», - сообщила Т.ЗБАТАНОВА.

Она отметила, что в январе-июне 2010 года поступления в Специальный фонд сферы здравоохранения области составили почти 24 млн. грн. В частности, 13,8 млн. грн. составляли благотворительные взносы и материальная помощь, еще 10 млн. грн. – поступления от предоставления платных услуг.