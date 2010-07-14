В Чили произошло мощное землетрясение

У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,5. Специалисты отмечают, что подземные толчки такой силы могут спровоцировать возникновение гигантских приливных волн в радиусе 100 километров от их эпицентра. В Чили произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в среду, 14 июля, у побережья Чили.

Как сообщает Служба геологических исследований США, подземные толчки были зарегистрированы в 8:32 по UTC (всемирному координированному времени, 11:32 по Киеву).

Эпицeнтр землетрясения находился в 55 километрах к юго-востоку от портового города Лебу в центральном регионе латиноамериканского государства Био-био, а его очаг залегал на глубине 28,4 километра.

Сообщений о жертвах и разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами, не поступало. Однако специалисты отмечают, что подземные толчки такой силы могут провоцировать возникновение гигантских приливных волн в радиусе 100 километров от их эпицентра.

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Геологическая служба США также сообщает, что за считанные минуты до землетрясения в регионе были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,3. Очаг этого, меньшего по силе, землетрясения располагался на глубине 21,9 километра, а его эпицентр - в 50 километрах от Лебу.

Напомним, в конце февраля в Чили произошло землетрясение магнитудой 8,8. По официальным данным, жертвами стихии стали 497 человек. По оценкам экспертов, ущерб от землетрясения составил 4-7 миллиардов долларов. В свою очередь новый президент Чили Себастьян Пиньера оценил ущерб, нанесенный стихией стране, в 30 миллиардов долларов.