В Донецкой области - дефицит врачей

В Донецкой области в настоящее время дефицит врачей составляет около 5 тыс. человек, а четвертую часть работающих медиков составляют люди пенсионного возраста.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на информацию Главного управления здравоохранения облгосадминистрации.

Согласно сообщению, отток молодых специалистов из медицины обусловлен низкими зарплатами, предусматривающими оплату только за отработанное время, что приводит к отсутствию мотивации к повышению качества своей работы. Кроме того, на нынешнюю ситуацию в медицинской отрасли региона оказывают проблемы изношенности на 50% основных фондов отрасли (здания, медицинское оборудование, автопарк санитарных машин), отсутствие профессионального менеджмента в здравоохранении, влияющего на процесс эффективности управления.

Обратной стороной такого положения дел являются возросшие и ставшие непомерными для населения расходы на медицинскую помощь и рост теневых платных услуг, отмечают в ОГА.

Специалисты областного управления здравоохранения считают, что проблемой финансового обеспечения отрасли является действующая в настоящее время бюджетная модель, предполагающая жесткое постатейное планирование, не позволяющее руководителям больниц оперативно и гибко управлять финансовыми потоками, поскольку отклонение от сметы считается нецелевым использованием средств и предполагает юридическую ответственность.

Такой метод финансирования не учитывает объема и качества предоставляемых услуг: средства выделяются в зависимости от штатного расписания, коечного фонда, стоимости коммунальных затрат и других показателей, прямо не связанных с медицинскими услугами. Это приводит к неэффективному планированию и неэффективному использованию ресурсов.

Поэтому в ОГА подчеркнули, что медицинская отрасль сегодня требует глубокого и качественного реформирования.