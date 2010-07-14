Буковина: поступили 11 млн для пострадавших от наводнения

Для помощи пострадавшим от наводнения жителям Буковины на благотворительные счета Черновицкой облгосадминистрации поступили свыше 11 млн. 201 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой ОГА, в том числе благотворительная помощь в виде субвенции из других регионов составила 500 тыс. грн.

Кроме предприятий, учреждений и организаций гуманитарная помощь поступает от жителей Украины.

Председатель Черновицкой ОГА Михаил ПАПИЕВ от имени буковинцев выразил благодарность всем, кто откликнулся и оказал помощь.

Механизм распределения благотворительных средств будет утвержден областным штабом по ликвидации последствий наводнения и они будут тратиться в соответствии с потребностями, которые будут возникать в ходе ликвидации последствий стихии.