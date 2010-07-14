Буковина: поступили 11 млн для пострадавших от наводнения
На благотворительные счета
Для помощи пострадавшим от наводнения жителям Буковины на благотворительные счета Черновицкой облгосадминистрации поступили свыше 11 млн. 201 тыс. грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой ОГА, в том числе благотворительная помощь в виде субвенции из других регионов составила 500 тыс. грн.
Кроме предприятий, учреждений и организаций гуманитарная помощь поступает от жителей Украины.
Председатель Черновицкой ОГА Михаил ПАПИЕВ от имени буковинцев выразил благодарность всем, кто откликнулся и оказал помощь.
Механизм распределения благотворительных средств будет утвержден областным штабом по ликвидации последствий наводнения и они будут тратиться в соответствии с потребностями, которые будут возникать в ходе ликвидации последствий стихии.