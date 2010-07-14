В Житомирской области с начала лета утонуло 26 человек, в их числе четверо детей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

В частности, по его словам, вчера в селе Кикова Новоград-Волынского района утонула 7-летняя девочка.

Она отдыхала на реке вместе со своей 6-летней сестрой и дедушкой. Тот остался рыбачить, а девочки перешли по мостику на противоположный берег купаться. Одна из девочек зашла далеко в реку, где и произошел несчастный случай. Пока немолодой человек перебежал на другой берег, течение уже отнесло маленькое тело на несколько десятков метров.